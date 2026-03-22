Svolta nel terziario | imprese giovani Passione sfide e voglia di innovare Le testimonianze di 4 protagonisti

Nel settore del terziario, quattro giovani imprenditori condividono le loro esperienze, evidenziando come avviare un’attività richieda entusiasmo e determinazione. Le loro testimonianze mostrano le difficoltà incontrate e la voglia di portare nuove idee nel mercato. Ogni storia riflette l’impegno di chi ha deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale, affrontando le sfide quotidiane con passione e ambizione.

Fare impresa da giovani nel terziario è un mix di passione, sfide quotidiane e desiderio di innovare. Lo raccontano in prima persona quattro imprenditori di Confcommercio Pistoia e Prato, per dare voce a chi ogni giorno sperimenta cosa significhi mettersi in proprio. "Ho scelto Prato per il legame con la mia terra", racconta il pasticcere Luca Borgioli, tornato dall’esperienza in Francia per sviluppare un proprio concept. "La difficoltà più grande? La burocrazia: tra norme e adempimenti si toglie tempo a ricerca e qualità. Ai giovani servono più formazione pratica e basi imprenditoriali già dalla scuola". Dal mondo della formazione arrivano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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