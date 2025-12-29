Tensioni geopolitiche e dazi | Nel terziario bergamasco colpite più di 4 imprese su 10

Le recenti tensioni geopolitiche e l’aumento dei dazi stanno influenzando il settore terziario a Bergamo, colpendo più di quattro imprese su dieci. Questo scenario evidenzia come le dinamiche internazionali possano avere ripercussioni sul tessuto imprenditoriale locale, richiedendo attenzione e adattamento da parte delle aziende.

Bergamo. Le tensioni geopolitiche e i dazi stanno lasciando il segno sul tessuto imprenditoriale bergamasco del terziario. Secondo un’indagine condotta da Format Research per Confcommercio Bergamo, più di quattro imprese su dieci del terziario (il 44% ) hanno registrato effetti riconducibili all’instabilità internazionale, con i rincari energetici che rappresentano l’impatto più diffuso (rilevato dal 22%). Tra gli altri effetti concreti, per l’ 11% delle imprese le interruzioni logistiche hanno causato ritardi nei servizi e malcontento tra i clienti. Anche la domanda estera è diventata instabile (come evidenzia l’11% delle imprese): alcuni mercati sono in calo, altri sono diventati più difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

