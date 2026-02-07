Atletica Giada Carmassi sfiora il record italiano e punta ai mondiali indoor

Giada Carmassi ha sfiorato il record italiano di atletica durante il Meeting di Madrid, quarta tappa del World Indoor Tour, il 6 febbraio. La atleta italiana ha mostrato una buona forma e ora punta a qualificarsi per i prossimi mondiali indoor.

Giada Carmassi a un passo dal record nazionale. È successo il 6 febbraio al Meeting di Madrid, quarta tappa del World Indoor Tour. L'atleta friulana, tesserata nell'Esercito e nella Friulintagli Brugnera, ha accarezzato per un momento il primato italiano nei 60 metri ostacoli eguagliando la.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Giada Carmassi Madrid Giada Carmassi accarezza il record italiano! Squillo sui 60 hs e minimo per i Mondiali Indoor Giada Carmassi ha stabilito il nuovo record italiano dei 60 ostacoli durante il Meeting di Madrid, valido come tappa del World Indoor Tour. LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Dosso avanza in finale, Zenoni sfiora il primato italiano Questa sera a Ostrava si svolge il World Indoor Tour di atletica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giada Carmassi Madrid Argomenti discussi: Battocletti eguaglia il record, Carmassi lo sfiora; Atletica: Battocletti eguaglia il record italiano 1500 indoor a Madrid; Carmassi a un soffio dal record italiano; LIVE Madrid: Carmassi 7.96 in batteria. Battocletti eguaglia il record, Carmassi lo sfioraUn record italiano pareggiato, un altro mancato di un soffio. Brividi azzurri al meeting di Madrid, quarta tappa Gold del World Indoor Tour, dove Nadia Battocletti eguaglia il primato nazionale al cop ... fidal.it Giada Carmassi accarezza il record italiano! Squillo sui 60 hs e minimo per i Mondiali IndoorGiada Carmassi ha accarezzato il record italiano dei 60 ostacoli in occasione del Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo ... oasport.it CARMASSI 7.96! #Indoor2026 A due centesimi dal record italiano dei 60 ostacoli di Veronica Borsi: super Giada Carmassi a Madrid in batteria, poi 8.00 in finale DIRETTA TV su Sky Sport Arena Ph. archivio Grana/FIDAL #atleticaitaliana facebook Giada Carmassi accarezza il record italiano! Squillo sui 60 hs e minimo per i Mondiali Indoor - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.