Dopo le prime tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor di atletica, Dario Dester si trova vicino alla top cinque della classifica generale. La sessione mattutina si è svolta alla Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, in Polonia, dove si sono conclusi i primi eventi della competizione. Tra gli atleti in gara, spicca la prestazione di Svetta Ehammer, che guida la graduatoria femminile.

Vanno in archivio le prime tre prove dell’ eptathlon nella sessione mattutina della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). L’unico rappresentante italiano in gara, Dario Dester, ha effettuato due buone prestazioni lasciando però sul piatto tanti punti preziosi nel salto in lungo e perdendo con ogni probabilità il treno per giocarsi un buon piazzamento finale. Il 25enne cremonese aveva cominciato alla grande il suo percorso nella rassegna iridata al coperto, correndo i 60 metri in 6.93 (a soli due centesimi dal personale siglato tre... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dario Dester vicino alla top5 dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor. Svetta Ehammer

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Finalmente arrivato, Simone Ceccarelli (Fiamme Oro Padova) passa il turno nei 60 mt con il 18esimo tempo di 6"62, idem Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) con il 23esimo tempo (6"63). Nell'eptathlon è partito bene Dario Dester (Carabinieri), nei 60 mt, con il t - facebook.com facebook