In Slovenia, il voto è al centro di un'inchiesta che coinvolge una società di intelligence israeliana. Il leader di destra Janez Janša è accusato di averla assunta per diffamare il primo ministro del paese. La vicenda riguarda il presunto utilizzo di questa organizzazione per influenzare le opinioni pubbliche e le attività politiche nel contesto elettorale. L'indagine continua a svilupparsi e coinvolge diversi attori istituzionali.

Il populista di destra Janez Janša è accusato di averla assoldata per screditare il primo ministro in vista delle elezioni di domenica Le elezioni parlamentari di domenica in Slovenia non hanno più un chiaro favorito. Fino a qualche settimana fa i sondaggi davano in vantaggio il Partito Democratico Sloveno (SDS) di Janez Janša, già primo ministro tre volte, su posizioni di destra e populiste, oggi all’opposizione. Janša però è stato accusato di aver usato una società privata israeliana di intelligence per screditare l’attuale primo ministro, Robert Golob, di centrosinistra, e il risultato è tornato in bilico. La Slovenia ha 2,1 milioni di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sul voto in Slovenia pesa una società di intelligence israeliana

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