Successo meritato evitabile il gol subito

La partita si è conclusa con una vittoria che si può definire meritata, nonostante le difficoltà incontrate durante il match. La gara è stata caratterizzata da molte interruzioni e un gioco poco fluido, ma alla fine la squadra ha ottenuto i tre punti. Andrea Sottil ha guidato la formazione, e il gol subito è risultato evitabile.

Partita ‘sporca’, sofferta quanto basta, ma portata a casa alla fine con merito. Andrea Sottil lo sa, è contento di questi tre punti ma subito minimizza, come aveva già fatto il suo collega Modesto, il piccolo parapiglia scaturito dopo il triplice fischio della Ferrieri Caputi (direzione modesta, questo il parere del cronista, la sua). "Ma no, tutto normale, ci sta che alla fine di una partita così combattuta rimanga adrenalina. E’ rimasto tutto nei limiti, non è stato estratto nessun cartellino". Il gol che ha riaperto la partita lo ha fatto un po’ arrabbiare: "Sapevamo che il Mantova sarebbe stato un avversario difficile e ha fatto una buona partita, ma noi abbiamo vinto meritatamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Successo meritato, evitabile il gol subito" Articoli correlati Gol Joao Mario, l’ex Juve subito decisivo col Bologna: il portoghese a segno in Europa League! Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Gol Joao Mario, il portoghese sblocca la sfida europea del Bologna contro il Brann confermando le ottime doti tecniche... Fenerbahce, che esordio per l’ex Lazio Guendouzi! Subito in gol e successo in Supercoppa – VIDEOIl Fenerbahçe di Domenico Tedesco conquista la Supercoppa di Turchia superando il Galatasaray e festeggia un successo che porta subito la firma del... THORSBY DISPIACE PER ITALIA MA IL 1T NON ERAVAMO NOI...#italianorvegia #gattuso #norvey #news