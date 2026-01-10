Fenerbahce che esordio per l’ex Lazio Guendouzi! Subito in gol e successo in Supercoppa – VIDEO

Matteo Guendouzi ha esordito con il Fenerbahçe contribuendo alla vittoria nella Supercoppa di Turchia, segnando il primo gol con la nuova maglia. L’esordio del centrocampista francese si è rivelato immediatamente positivo, portando il club turco a conquistare il trofeo superando il Galatasaray. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il club e per il giocatore, che si inserisce con successo nel nuovo contesto.

Fenerbahce, debutto da sogno per l’ex Lazio Guendouzi: subito in gol e Supercoppa in bacheca – VIDEO Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco conquista la Supercoppa di Turchia superando il Galatasaray e festeggia un successo che porta subito la firma del nuovo arrivato Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, ex Lazio, ha impiegato pochissimo per lasciare il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fenerbahce, che esordio per l’ex Lazio Guendouzi! Subito in gol e successo in Supercoppa – VIDEO Leggi anche: Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray Leggi anche: Lazio, Guendouzi verso il Fenerbahçe: trattativa in forte accelerazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ex Lazio | Guendouzi, gol e vittoria all'esordio: il Fenerbahce vince la Supercoppa - In pochi giorni Guendouzi è entrato nella storia del Fenerbahce, segnando all'esordio nella finale della Supercoppa di Turchia vinta per 0- lalaziosiamonoi.it

Lazio, guarda Guendouzi: gol all'esordio con il Fenerbahce - Guendouzi, che ha vestito la maglia della Lazio dall'agosto del 2023 al gennaio del 2026, ha esordito nel modo ... corrieredellosport.it

Fenerbahçe, esordio da sogno per Guendouzi: il francese subito protagonista - L’ex centrocampista della Lazio ha infatti lasciato la società biancoceleste. laziopress.it

#Guendouzi: gran gol all’esordio con il #Fenerbahce x.com

VIDEO – «Che adrenalina l’esordio in Champions contro il Fenerbahce». A tu per tu con Veronica Costantini La giovane centrale della Igor Volley si racconta dentro e fuori dal campo... Igor Volley Novara - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.