NAYT | esce l’album io Individuo contiene il brano Prima che in gara al Festival di Sanremo

Uscirà il 20 marzo “ io Individuo ”, il decimo e nuovo album di NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Prima che ”, già disponibile in pre-save e pre-add ( link ).. L’album, già disponibile in pre-order, arriva a un anno e mezzo di distanza da “ Lettera Q ” e già dal titolo si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità, con le sue diverse sfaccettature, di un individuo. All’interno dell’album sarà contenuto anche il brano “ Un uomo ”, uscito lo scorso ottobre, e perfetta introduzione al tema centrale del progetto, con la sua domanda esemplificativa: “ com’è che si fa ad essere un uomo? ”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
