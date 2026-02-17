NAYT | esce l’album io Individuo contiene il brano Prima che in gara al Festival di Sanremo

NAYT annuncia l’uscita del suo nuovo album “io Individuo”, prevista per il 20 marzo, dopo aver condiviso il singolo “Prima che”, che partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo alla 76ª edizione. La canzone è già disponibile in pre-save e pre-add, e rappresenta un passo importante per l’artista, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per le sue sonorità intime e riflessive.

Uscirà il 20 marzo “ io Individuo ”, il decimo e nuovo album di NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, che è per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Prima che ”, già disponibile in pre-save e pre-add ( link ).. L’album, già disponibile in pre-order, arriva a un anno e mezzo di distanza da “ Lettera Q ” e già dal titolo si presenta come una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità, con le sue diverse sfaccettature, di un individuo. All’interno dell’album sarà contenuto anche il brano “ Un uomo ”, uscito lo scorso ottobre, e perfetta introduzione al tema centrale del progetto, con la sua domanda esemplificativa: “ com’è che si fa ad essere un uomo? ”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

