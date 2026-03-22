Studenti delle medie si sono recati in visita presso una moschea nell’ambito di un’uscita scolastica, un episodio che ha suscitato molte reazioni. La visita è stata organizzata dalla scuola come parte di un percorso educativo. La presenza dei ragazzi in questa struttura religiosa ha attirato l’attenzione di genitori e opinione pubblica, generando discussioni sulla pertinenza dell’iniziativa.

La presenza dell’Islam nella vita degli studenti rischia di diventare sempre più costante. Basti pensare all’iniziativa promossa dalla scuola media “Ai nostri caduti” di Trezzo sull’Adda, nella provincia milanese, che ha promosso una gita alla moschea di Mezzago per le classi terze per il 24 e il 26 marzo. Grandi perplessità sono state espresse dall’europarlamentare della Lega Silvia Sardone, che in un comunicato ha esposto la propria contrarietà: «Ricordiamo che non esiste alcuna intesa tra lo Stato italiano e le comunità musulmane quindi non si capisce lo scopo di queste visite. Non è la prima volta che succede, purtroppo». E così il Secolo d’Italia ha deciso di sottoporre un questionario ai lettori, attraverso la newsletter, per comprendere se iniziative di questo genere rischino di sconfinare nel proselitismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Studenti delle medie in moschea con la scuola, un’iniziativa discutibile e fuori misura: il sondaggio del Secolo

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