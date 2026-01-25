Omicidio di Abanoub Youssef giusto introdurre controlli e metal detector a scuola? Il sondaggio del Secolo

Il tragico omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Chiodo di La Spezia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. La proposta di introdurre controlli e metal detector è stata discussa come possibile misura preventiva. In questo contesto, il Secolo ha condotto un sondaggio per raccogliere opinioni e valutare l’efficacia di tali interventi.

La vicenda del diciassettenne Abanoub Youssef all'istituto Chiodo di La Spezia, assassinato con una coltellata da Zouhair Atif, ha acceso il dibattito sulla sicurezza. Il sondaggio pubbicato sul Secolo d'Italia ha svelato le posizioni degli italiani sull'inserimento di controlli tassativi nelle scuole. L'80,9% è d'accordo con una presa di posizione rigida, capace di monitorare gli oggetti introdotti dai giovani nei luoghi di formazione, mentre il 13,9% ritiene che un supporto psicologico sia la soluzione migliore. Soltanto il 5,4% delle persone intervistate ritiene che la vicenda di Abanoub sia un caso isolato e che quindi non debbano essere presi ulteriori provvedimenti.

