Ladro accoltellato a morte | Non trasformate Jonathan in un bersaglio Temiamo ritorsioni

Un episodio di violenza si è verificato a Sant’Antonino Ticino, dove un ladro è stato accoltellato a morte. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla possibilità di ritorsioni. La presenza di un’auto Audi scura, già notata in passato, alimenta sospetti e timori tra i residenti, che chiedono attenzione e cautela in un contesto di crescente tensione.

L'Audi scura vista davanti alla villetta di Sant'Antonino Ticino non era nuova nella zona. Il 6 gennaio era stata notata in via Torino, a Canegrate: un cittadino, rientrando, aveva trovato la vettura sospetta ferma col motore acceso davanti casa sua e due uomini già all'interno a rovistare, uno fuori al volante. Appena scoperti, i ladri erano fuggiti dal retro, dileguandosi a bordo di quell'Audi scura, ora al centro delle indagini. Il dettaglio aggiunge inquietudine a un territorio che da settimane vive con il fiato sospeso. In via Montello 8, a Sant'Antonino Ticino, il silenzio della frazione è un ricordo.

