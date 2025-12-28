Presi a sprangate vicino alla stazione | finiscono in ospedale caccia agli aggressori

Due uomini di 30 e 41 anni sono rimasti feriti dopo un’aggressione con sprangate vicino alla stazione di Ferno, nei pressi di Malpensa. L’episodio, avvenuto nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’ospedalizzazione dei coinvolti. È in corso la caccia agli aggressori, mentre le autorità indagano sui motivi dell’accaduto.

L'aggressione a colpi di spranga, poi la corsa in ospedale in ambulanza. Due uomini di 30 e 41 anni sono rimasti feriti dopo una zuffa avvenuta nei pressi della stazione di Ferno, vicino all'aeroporto di Malpensa, nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre.Sul caso stanno indagando i.

