L’ultimatum di Trump | L’Iran riapra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali la risposta di Teheran Droni contro i paesi del Golfo – La diretta

Dopo il ventitreesimo giorno di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’IDF ha fatto un appello diretto all’Europa, sottolineando la gravità della situazione. Nel frattempo, l’Iran ha risposto all’ultimatum statunitense, che chiedeva di riaprire lo stretto di Hormuz entro 48 ore, minacciando di colpire le centrali. Sono stati segnalati anche attacchi di droni contro i paesi del Golfo.

Al ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme che riguarda direttamente l’Europa. Secondo quanto riporta The Times of Israel, Zamir ha dichiarato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Le parole del generale arrivano dopo che Teheran ha lanciato due missili balistici intercontinentali, con una gittata dichiarata di 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. G7 chiede a Teheran la fine «immediata e senza condizioni» degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: L'ultimatum di Trump: "Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche Usa Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo Una selezione di notizie su L'ultimatum di Trump L'Iran riapra... Temi più discussi: Cuba, Trump prepara la 'conquista' con modello Venezuela: il piano e la risposta di Canel; Trump, quasi-ultimatum alla Cina: lega il vertice con Xi a un aiuto per Hormuz. I media di Pechino: Ora non sa come finire la guerra; Iran, raid a Natanz: la tentazione di Trump di impadronirsi dell’uranio; TRUMP E L’ULTIMATUM AGLI ALLEATI SU HORMUZ. L'ultimatum di Trump: Teheran apra Hormuz in 48 ore o colpiremo le centrali elettriche. E l'Iran minaccia le infrastrutture energetiche UsaEsplosioni a Gerusalemme dopo l'attivazione delle sirene anti-missile. Le Idf continuano ad attaccare Hezbollah. Nella Repubblica islamica internet è spento da quattro settimane ... ilgiornale.it Guerra Iran, Trump: «Aprite Hormuz entro 48 ore o distruggeremo centrali elettriche». La replica: pronti ad attaccare infrastrutture UsaSe l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie ... ilmessaggero.it MEDIO ORIENTE | La minaccia di Trump: "L'Iran apra lo stretto di Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettriche". Teheran replica: "Missili sulle infrastrutture energetiche Usa". Esplosioni a Gerusalemme. #ANSA facebook L’Iran “buca” le difese israeliane Trump: 48 ore per aprire Hormuz @dafrattini, @Corriere x.com