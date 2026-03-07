L' esercito iraniano | Aperto lo stretto di Hormuz Colpiremo solo le navi di Usa e Israele

L'esercito iraniano ha annunciato di aver aperto lo stretto di Hormuz, precisando che non verrà chiuso e che tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, il portavoce delle forze armate iraniane ha affermato che le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno mirate dalle forze armate iraniane. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di tensione crescente nella regione.

"Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane": lo ha detto il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi, aggiungendo "che l'Iran. 🔗 Leggi su Today.it

