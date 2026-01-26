Pirata della strada a 72 anni | travolge disabile su una carrozzina elettrica e non si ferma Poi la colazione con l’amica

Un incidente si è verificato oggi a Bologna, coinvolgendo un’automobile che ha travolto una donna di 69 anni in carrozzina elettrica. L’automobilista, un uomo di 72 anni, non si è fermato dopo l’impatto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le regole alla guida.

Bologna, 26 gennaio 2026 – Un altro incidente nelle strade bolognesi. Questa volta a farne le spese una donna di 69 anni diversamente abile che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica, portata poi in ospedale. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in via Jussi, all’altezza del civico 111, nel Comune di San Lazzaro di Savena. Cos’è successo . Una donna di 72 anni, a bordo di una Fiat Panda, stava viaggiando in direzione Bologna quando ha centrato il mezzo elettrico che procedeva nella sua stessa direzione. La 69enne, a causa del violento impatto, è stata sbalzata dal suo mezzo finendo nella vegetazione che si trova lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

