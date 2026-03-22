Stop a Viadana | i Diavoli scivolano al 3° posto

Nel match tra Viadana e Valorugby, Viadana ha ottenuto una vittoria per 22-21, scivolando al terzo posto in classifica. La partita si è svolta con marcature di Frutos Macchi al 21° minuto e di Zaridze, mentre per i padroni di casa sono andati a segno Ciardullo, Orellana, Ceballos e Bussaglia. La formazione di casa ha schierato Ferro e Jelic in prima linea, con Segovia, Colledan e Boschetti nel reparto arretrato.

Viadana 22 Valorugby 21 VIADANA: Frutos Macchi (21’ Zaridze); Ciardullo, Orellana, Ceballos, Bussaglia; Ferro, Jelic; Segovia, Colledan (62’ Catalano), Boschetti; Sommer, Loretoni; R.Oubina, Dorronsoro (67’ Casasola), A.Oubina. All.: B.Madero. VALORUGBY EMILIA: Brisighella; Resino (57’ Bruno), Cuminetti (67’ Schiabel), Leituala, Colombo; Hugo, Casilio; Roura, Wagenpfeil, Sbrocco; Du Preez (60’ Nasove), Ruaro; Favre (cap., 71’ Rimpelli), Cruz (57’ Silva), Brugnara (57’ Diaz). N.e.: Perez Caffe, Gherardi. All.: M.Violi. Arbitro: Russo di Treviso. Marcatori: 19’ meta Ferro tr Ferro, 29’ meta Roura tr Hugo, 34’ meta Ruaro tr Hugo, 35’ meta Brisighella tr Hugo; 44’ cp Ferro, 55’ meta Bussaglia, 64’ meta Dorronsoro tr Ferro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Stop a Viadana: i Diavoli scivolano al 3° posto Articoli correlati Diavoli, attenti allo spauracchio ViadanaNella Soladria A Elite è il giorno dei grandi derby: quello dell’Adige, tra Rovigo e Petrarca, e quello del Po, tra Viadana e Valorugby. Leggi anche: Udinese-Roma 1-0, i giallorossi scivolano al quinto posto Una selezione di notizie su Stop a Viadana i Diavoli scivolano al 3... Temi più discussi: La lista Impegno civico si presenta: Stop al degrado, a Viadana servono più servizi; Viadana: all'Istituto Sanfelice le T-shirt 'no-slot'; Rugby, il Viadana riparte da Piacenza: vietato sottovalutare il match; Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. Stop a trapianti pediatrici. Stop al letargo lungo otto mesi I Diavoli oggi sfidano ViadanaRiparte anche il rugby, dopo un lungo e snervante letargo durato otto mesi. Si comincia con la Coppa Italia, una decisione presa dalla Federazione per garantire un avvio relativamente soft alle ... ilrestodelcarlino.it Soladria Serie A Elite, Rovigo sfida il Viadana e insegue il PetrarcaDopo quasi un mese di stop, la Soladria Serie A Elite è pronta a ricominciare in grande stile: la settima giornata mette subito davanti le due squadre che si sono sfidate nella finale playoff della ... corrieredellosport.it Brutto stop per la Juve. La buona notizie è il ritorno di Vlahovic e Milik facebook Un altro stop per Gianluca #Scamacca, ancora alle prese con problemi muscolari. I dettagli su #zonamistamagazine x.com