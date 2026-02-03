La Roma perde 1-0 a Udine e si ferma nella corsa alla Champions. I giallorossi non riescono a trovare il pareggio contro l’Udinese, che segna il gol decisivo e conquista i tre punti. La squadra di Mourinho scivola così al quinto posto in classifica.

La Roma cade a Udine e vede fermarsi il cammino Champions. La formazione di Gasperini viene sconfitta dai friulani, che si impongono di misura per 1-0 nell’incontro valido per la 23a giornata di Serie A. E’ il destro vincente di Ekkelenkamp, con la deviazione complice di Malen, a decidere il match winner al Blue Energy Arena. I giallorossi sfiorano il pareggio al 97? con Mancini, salva Okoye con una grande parata. In classifica la Roma resta a 43 punti e scivola al quinto posto, scavalcata dalla Juventus, secondo successo di fila per l’Udinese che sale a 32 insieme alla Lazio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Udinese-Roma 1-0, i giallorossi scivolano al quinto posto

Nel match tra Roma e Genoa, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria per 3-1 all’Olimpico.

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Malen per niente bene (5), Pellegrini fuori ritmo (5). Si salvano Svilar (6,5) e Wesley (6)La Roma stecca sul più bello e si ritrova fuori dalla zona Champions. L'Udinese la sovrasta fisicamente e davanti nessuno riesce a pungere: i friulani, grazie a un gol di ...

L'Udinese ridimensiona la Roma: 1-0 firmato Ekkelenkamp, che parata di Okoye nel recuperoL'Udinese supera la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium e rallenta la corsa Champions dei giallorossi al termine di una gara intensa, tirata e combattuta.

