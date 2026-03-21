diavoli attenti allo spauracchio viadana

Oggi nella Soladria A Elite si disputano due grandi derby: l’incontro tra Rovigo e Petrarca nell’Adige e quello tra Viadana e Valorugby sul fiume Po. Entrambe le partite coinvolgono squadre di alto livello e attirano l’attenzione degli appassionati di rugby. Le sfide rappresentano momenti cruciali della stagione e si giocano in diverse località lungo i principali corsi d’acqua della regione.

Nella Soladria A Elite è il giorno dei grandi derby: quello dell’Adige, tra Rovigo e Petrarca, e quello del Po, tra Viadana e Valorugby. Il derby dell’Adige, che mette in palio la Coppa Adige, sarà trasmesso alle 14 da Rai Sport. Il derby del Po, per ora senza un trofeo materiale (sarebbe bello ce ne fosse uno, un po’ come la Calcutta Cup, magari con l’acqua del Po dentro!), va in scena alle 14.30 allo stadio Zaffanella di Viadana, due km appena dal grande fiume. Il match sarà trasmesso live da The Rugby Channel, come di consueto. È la tredicesima giornata di Soladria A Elite e i due derby ne rappresentano il clou, non solo per la loro importanza insita ma anche perché pongono di fronte le prime quattro in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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