Uomini e burnout fisico | perché la stanchezza cronica è diventata un tema sociale

Da settimane si parla di uomini esausti e di burnout fisico, un problema che sta emergendo sempre più nella società. La stanchezza cronica degli uomini non si limita più a qualche ora di sonno in meno o a uno stress passeggero, ma si trasforma in un tema sociale che coinvolge molte persone. Le cause sono diverse, ma il risultato è sempre lo stesso: una fatica che non passa e che inizia ad avere conseguenze anche sulla salute e sulla vita quotidiana.

Per molto tempo la stanchezza maschile è stata raccontata con parole semplici e spesso riduttive: “stress”, “troppo lavoro”, “serve riposarsi”. Oggi però il discorso è cambiato. Sempre più uomini, anche giovani o apparentemente in forma, descrivono una sensazione diversa: non solo fatica, ma un vero esaurimento fisico e mentale che si accumula nel tempo. Il burnout non riguarda più soltanto alcune categorie professionali o situazioni estreme. È diventato un fenomeno sociale, legato a un modello di vita in cui la prestazione è continua: sul lavoro, nello sport, nella vita privata, perfino nel modo in cui si dovrebbe “funzionare” ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

