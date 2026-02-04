Questa mattina Marco Spadaccino ha raccontato i suoi problemi di salute, che da tempo ignorava. Si sveglia stanco anche dopo molte ore di sonno, e la fame continua lo assale, soprattutto di dolci e carboidrati. La sua pancia è gonfia e dura, e nonostante dieta e palestra, i sintomi non migliorano.

Ti svegli stanco anche dopo ore di sonno. Hai fame continua, soprattutto di dolci e carboidrati. La pancia è dura, gonfia, e non cambia nonostante dieta e palestra. Molti uomini over 30 liquidano tutto con una frase: “È l’età”. Secondo Marco Spadaccino, specialista nel dimagrimento maschile, è un errore. “Questi non sono segni inevitabili dell’età. Sono segnali precisi che il metabolismo è sotto stress. Ignorarli significa peggiorare la situazione anno dopo anno.” La pancia dura: non è semplice grasso Il grasso addominale maschile dopo i 30 anni non è tutto uguale. La cosiddetta pancia dura non è grasso superficiale, ma grasso viscerale: profondo, compatto, metabolicamente attivo. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Marco Spadaccino: Pancia dura, stanchezza cronica e fame continua, i segnali ignorati di un metabolismo in difficoltà

Approfondimenti su Marco Spadaccino

Da settimane si parla di uomini esausti e di burnout fisico, un problema che sta emergendo sempre più nella società.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Marco Spadaccino

Marco Spadaccino: Allenarsi di più non basta. Ecco perché gli uomini over 30 accumulano pancia anche andando in palestraOre di allenamento e cardio infinito non garantiscono risultati. Anzi, spesso peggiorano la situazione. La scena si ripete ogni giorno in migliaia di palestre. Uomini tra i 35 e i 50 anni che si prese ... laltrapagina.it

#AccadeOggi - 26 Gennaio 2026: Buon compleanno a Marco Spadaccino, Mauro Adamo, Mimmo Scisi & Francesco Narciso. facebook