Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tottenham Hotspur si trova in una situazione critica nel campionato di Premier League, con le speranze di salvezza appese a un filo. L’ultima partita, una cocente sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, ha lasciato la squadra e i suoi tifosi in preda a una forte preoccupazione. Nonostante le difficoltà, il vice allenatore Bruno Saltor ha dichiarato di avere fiducia nelle capacità del team di superare questo momento difficile, evidenziando come vi siano ancora opportunità per rimanere nella massima divisione del calcio inglese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Spurs possono evitare il terrore della retrocessione: le parole di Saltor.

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Nell’immagine condivisa sui social dalla fidanzata di CR7 ci sono accessori che pochissimi possono permettersi, anche solo per trascorrere una “semplice” serata fuori casa. facebook