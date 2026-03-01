Il Tottenham ha subito una sconfitta contro il Fulham, evidenziando difficoltà nella stagione attuale. La squadra ha mostrato un rendimento deludente e si trova in una posizione complicata in classifica, con il rischio di retrocedere che rimane elevato. La partita si è conclusa con un risultato negativo, aumentando le preoccupazioni sul futuro immediato del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Tottenham Hotspur ha subito una sconfitta dolorosa contro il Fulham, perdendo 2-1 in una partita che ha lasciato molti dubbi e preoccupazioni nel cuore dei tifosi. Questa sconfitta, riportata nel corso di una stagione già difficile, ha evidenziato la fragilità della squadra, che si trova ora in una posizione precaria nella Premier League. Il tecnico ad interim Igor Tudor ha dichiarato che la squadra “è mancata di tutto”, un’affermazione che fa eco allo stato d’animo dei tifosi e degli esperti di calcio. La prestazione del Tottenham è stata caratterizzata da un evidente disorientamento e confusione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tudor: gli Spurs affrontano seri problemi mentre il rischio retrocessione continua.

Tottenham a rischio retrocessione: come hanno fatto gli Spurs a ridursi così, dopo un mercato costosoIl Tottenham è una delle squadre che ha speso di più in Premier League sul mercato, ha il settimo monte ingaggi ma incredibilmente ora lotta per non...

Jalen Brunson saluta le riserve dei New York Knicks mentre affrontano i San Antonio Spurs per vincere la Coppa NBA2025-12-17 11:01:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I New York Knicks hanno...

Aggiornamenti e notizie su Tudor.

Temi più discussi: Tottenham, inizia l'era Tudor: Sicuro: gli Spurs resteranno in Premier; La missione da brividi di Tudor: salvare un Tottenham nel caos dalla retrocessione sarà un'impresa; Tudor invita il Tottenham a ragionare da piccola squadra in vista del duro esame con il Fulham; Fiducia e coraggio: Tudor ha già trovato una nuova squadra in Premier.

Tudor, l'inizio è durissimo: 2 ko su 2, il Totttenham eguaglia un record negativoInizio durissimo per l'ex allenatore della Juventus, Igor Tudor, alla guida del Tottenham in Premier League. Dopo l'esonero deciso dalla Juventus,. tuttomercatoweb.com

Tudor ha cominciato il suo accompagnamento alla retrocessione del TottenhamTottenham, la retrocessione non è più uno spauracchio: ora è una minaccia concreta. Tudor dovrà andare oltre il miracolo ... ilnapolista.it

#PremierLeague, colpo Champions dello United: che rimonta sul Palace! #Tudor e #Lucca ko x.com

Dalla sindrome con Tudor al miracolo di Spalletti Come ha reagito la Juve post Champions - facebook.com facebook