L’allenatore del Sassuolo commenta il rigore di Locatelli durante la partita contro la Juventus, definendolo “folle” e invitando i commentatori a esprimere le proprie opinioni su come si sarebbe dovuto comportare. La squadra di Torino, impegnata nella corsa alla zona Champions League, ha ottenuto un pareggio casalingo contro un Sassuolo ridotto in 10 uomini da un’improvvisa epidemia di pertosse.

La rincorsa della Juventus verso la zona Champions League subisce un brusco rallentamento a causa di un pareggio casalingo contro un Sassuolo decimato da un’improvvisa epidemia di pertosse. Nonostante l’emergenza, la formazione di Fabio Grosso ha resistito all’Allianz Stadium, neutralizzando all’86’ un calcio di rigore decisivo calciato da Manuel Locatelli. L’errore dal dischetto ha scatenato un acceso dibattito post-partita, culminato in una conferenza stampa dove Luciano Spalletti ha difeso le gerarchie della squadra con toni coloriti e paradossali. Il match sembrava indirizzato verso un finale di marca bianconera quando, a pochi minuti dal termine, l’arbitro ha assegnato un penalty alla Juventus. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Spalletti spiega il rigore “folle” di Locatelli in Juve-Sassuolo: “Maremma impestata, dite voi cosa fare”

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