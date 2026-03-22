Spalletti sul rigore di Locatelli | Maremma impestata qui si va al manicomio… o si fa un referendum

Luciano Spalletti ha commentato il rigore assegnato contro il Sassuolo, spiegando che la decisione di farlo calciare a Locatelli è normale e senza complicazioni. Ha aggiunto che il gesto è stato naturale, senza motivi particolari dietro la scelta. Le sue parole sono arrivate in risposta alle polemiche scaturite dall’episodio, che hanno portato a commenti piuttosto coloriti.

Luciano Spalletti è tornato a spiegare perché il rigore contro il Sassuolo l'ha tirato Locatelli: "Una cosa del tutto normale. altrimenti ditecelo voi come fare che qui si va al manicomio. o facciamo un referendum". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’accusa a Trump: “Protettore dei pedofili”. Lui si arrabbia e fa il dito medio: “Vaff…”Durante una visita all'impianto Ford di Detroit, Trump è stato apostrofato come "protettore dei pedofilI", in riferimento al caso Epstein. Sandro Sabatini risponde a Spalletti: “Fa allusioni ineleganti. Io ho visto altri videini…”Sandro Sabatini replica alle allusioni di Luciano Spalletti dopo l'attacco sulle critiche eccessive per il caso del rigore di David contro il Lecce. Contenuti utili per approfondire Spalletti sul rigore di Locatelli 8220... Temi più discussi: Spalletti e la frase svelata in diretta tv: Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigore; Braccio Idzes su Vlahovic, giusto rigore? Proteste in Juventus-Sassuolo; Juventus-Sassuolo, Spalletti: Poca maturità, ma meritavamo di vincere; Spalletti: Distrutti dal dispiacere, ma per la Champions c'è ancora spazio. Spalletti e la frase svelata in diretta tv: Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigoreIl tecnico della Juve ha rivelato un retroscena dopo il match pareggiato con il Sassuolo, in cui il capitano bianconero ha fallito la chance dal dischetto: i dettagli ... corrieredellosport.it Spalletti show in conferenza sul rigore di Locatelli: Maremma imp... si va tutti in manicomio. Facciamo un altro referendumIl calcio di rigore fallito da Locatelli nei minuti finali di Juve-Sassuolo continua a far discutere. Un errore pesante, in un momento decisivo della gara. Il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, ... corrieredellosport.it Luciano Spalletti si infuria in conferenza sul tema del rigore sbagliato da Locatelli facebook #Spalletti sulla scelta di far calciare il rigore a #Locatelli: "Diteci voi come fare, sennò si va al manicomio" x.com