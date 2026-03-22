L’allenatore del team ha perso la calma durante la conferenza stampa, scagliandosi contro chi si occupa dei rigori, chiedendo un referendum se non vengono chiariti i responsabili. La partita ha visto il portiere avversario parare un rigore tirato da Locatelli, segnando un possibile punto decisivo per le speranze di qualificazione in Champions. La scena si è chiusa con il tecnico che ha mostrato tutta la sua frustrazione.

Probabilmente le speranze di qualificazione in Champions si sono infrante tra le braccia di Muric che comodamente ha parato la mozzarella — scusate, ma chiamarlo rigore è troppo — tirata da Locatelli. In conferenza post-match, la domanda sul rigorista era inevitabile e Spalletti ne ha approfittato per fare un po’ di show. Le parole di Spalletti. Yildiz era pronto per tirare il rigore, poi la scelta è ricaduta su Locatelli? L’avevate preparata così? “Lo spiego volentieri io l’episodio del rigore, ma vediamo di fare una presentazione normale di quello che è l’episodio. Il rigorista chi è? L’altra volta mi avete domandato perché non l’ha battuto Locatelli, ma perché l’ha battuto un altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti sbrocca: “Chi tira i rigori? Maremma impestata, ditecelo voi. Altrimenti facciamo un referendum”

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