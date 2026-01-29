Ravanelli | La Juve del ’96 è la più forte di tutti i tempi avremmo battuto anche l’Impero Romano Se non avessimo vinto Vialli si sarebbe dato alla latitanza

Ravanelli torna a parlare e non risparmia le parole sulla sua squadra del ’96. Secondo l’ex attaccante, quella Juventus è la più forte di sempre, anche più di qualsiasi altra formazione nella storia. “Avremmo battuto anche l’Impero Romano”, afferma con sicurezza. E scherza su Vialli, dicendo che se non avessero vinto, il suo ex compagno si sarebbe dato alla latitanza. La sua testimonianza accende i ricordi di quella stagione, ancora viva tra i tifosi.

Ravanelli: «La Juve del '96 è la più forte di tutti i tempi, avremmo battuto anche l'Impero Romano». L'intervista a Penna Bianca. Fabrizio "Penna Bianca" Ravanelli, oggi advisor del Marsiglia, riavvolge il nastro fino al 1996: la Juve sul tetto d'Europa, la grinta di Lippi e quell' Ajax stellare messo al tappeto. In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber analizza il passato glorioso e lo specchia nel presente di Spalletti e Yildiz. IL GOL ALL'AJAX – « L'avevo studiato, l'avevo immaginato, è stato solo più complicato: la loro sicurezza, palla al piede, poteva offrire l'occasione e, così, me la sono andata a prendere tra Frank de Boer e Vander Sar.

L’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, si lascia andare a una battuta che fa discutere.

