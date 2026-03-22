S&P 500 FTSE MIB 40 e DAX | indici su livelli chiave

Quali sono le possibili evoluzioni di S&P 500, FTSE MIB 40 e DAX? In base a ciò che al momento mostra il grafico di questi tre indici, Simone Lepri in un articolo su LombardReport.com di sabato 21 marzo 2026 cerca di individuare le aree che potrebbero diventare rilevanti nelle prossime sedute. S&P 500. Partendo dagli USA, uno sguardo all’S&P 500 che – per Lepri – spesso ha la capacità di “farsi seguire” dagli altri indici. Due i *MOB di riferimento sul grafico. Una in area 6230 e l’altra in area 6030 circa, entrambe supportate da una **Ellipse che racchiude l’intero movimento rialzista precedente. “Quest’ultima – scrive Lepri – andrebbe a intercettare i prezzi in area indicativa 6192 (valore dinamico, che varia in funzione del tempo e della volatilità)”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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