Borse europee in rosso per tensioni Usa-Ue su Groenlandia Ftse Mib -1,7%

Le borse europee registrano un calo significativo a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Europa riguardo alla Groenlandia. A metà mattina, il Ftse Mib perde circa l’1,7%, riflettendo le incertezze geopolitiche che influenzano i mercati finanziari. La situazione evidenzia come le questioni internazionali possano avere un impatto diretto sull’andamento delle borse e sulla stabilità economica continentale.

Milano, 19 gen. (askanews) – A metà mattina le borse europee proseguono in deciso calo, dopo l’acuirsi dealle tensioni tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia. Il Dax di Francoforte viaggia in ribasso dell’1,20%, il Cac40 di Parigi dell’1,44% mentre il Ftse100 di Londra contiene le perdite a un -0,45%. Male Milano dove il Ftse Mib perde l’1,67% mentre l’All Share l’1,51%. Sul listino principale milanese ultima della classe Stm che cede il 4,34%, seguita da Amplifon (-3,19%) e Brunello Cucinelli (-2,58%). Piede sull’acceleratore, invece, per Leonardo che guida i pochi rialzi della mattinata con un +2,78%.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance. In questo contesto, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi record. Anche i titoli del settore difesa mostrano segnali di attenzione, riflettendo la cautela degli operatori di fronte alle tensioni internazionali.

