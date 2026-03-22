sos medici di famiglia ne mancano trentasei al via il nuovo bando

Il sistema sanitario italiano si prepara a lanciare un nuovo bando per l’assunzione di medici di famiglia, con l’obiettivo di coprire 36 posti vacanti. La mancanza di professionisti si fa sentire in molte aree, e il concorso, che si svolgerà a breve, mira a colmare queste lacune offrendo nuove opportunità di assunzione.

Sono sempre meno, e la speranza è che dal prossimo concorso – ormai imminente – arrivino professionisti che vadano a coprire le sempre maggiori zone carenti nell’assistenza. Stiamo parlando dei medici di famiglia, categoria da sempre preziosa ma negli ultimi anni diventata ’introvabile’, tra un generale calo di vocazione e la scelta sempre più massiccia dei dottori di scegliere le località cittadine a discapito dei centri dell’entroterra, che spesso al pensionamento del proprio medico di riferimento rimangono per lungo tempo senza assistenza territoriale. Nei giorni scorsi, Ats Liguria ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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