La denuncia Pd | Pochi medici nei pronto soccorso La Asl chiede di coprire i turni a quelli di altri reparti

La denuncia del Pd evidenzia una carenza di medici nei pronto soccorso di Pescara, Penne e Popoli. La Asl ha invitato i medici di altri reparti a coprire turni supplementari in modo volontario, cercando di far fronte alle esigenze di personale. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione delle risorse umane e sulla qualità dell’assistenza sanitaria nelle strutture di emergenza.

Pochi medici in pronto soccorso, Asl Lecce assume laureati senza specializzazione

L'ASL di Lecce ha annunciato l'assunzione di laureati senza specializzazione per incarichi semestrali nei servizi di pronto soccorso. Le posizioni prevedono contratti a tempo determinato, con possibilità di proroga, e si svolgeranno su turni. Questa iniziativa risponde alla necessità di rafforzare il personale sanitario in un settore con carenze di medici disponibili, offrendo opportunità di impiego a laureati in discipline mediche.

L'allarme: “Troppe polmoniti e pochi medici nei pronto soccorso”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia segnala una situazione di criticità nei pronto soccorso dell’area metropolitana. L’aumento dei casi di polmoniti influenzali sta mettendo sotto pressione i servizi, aggravata dalla carenza di medici disponibili. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire un’assistenza efficace e tempestiva ai cittadini.

