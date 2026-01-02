Da ragazza sono stata vittima di molestie pesanti su un treno Ero furiosa e per anni non ne ho mai parlato | lo rivela la regina Camilla

La regina Camilla ha condiviso pubblicamente per la prima volta di aver subito un tentativo di violenza sessuale da adolescente su un treno nel Regno Unito. La sua testimonianza apre un importante dialogo sulla violenza di genere e la necessità di sensibilizzare su questi temi ancora troppo spesso nascosti. È un esempio di coraggio nel affrontare un’esperienza personale difficile e di volontà nel promuovere la consapevolezza pubblica.

La regina Camilla ha raccontato pubblicamente per la prima volta di aver subito un tentativo di violenza sessuale da adolescente su un treno nel Regno Unit o. La dichiarazione è contenuta in una rara intervista radiofonica, nell'ambito di un dibattito più ampio sulla violenza contro le donne. Erano gli Anni 60, Camilla era una ragazza, al "Today Program" di BBC Radio 4 la sovrana ha raccontato l'episodio ricordando che era su un treno, a leggere un libro, quando "questo ragazzo – un uomo – mi ha aggredita", ha detto. Ha spiegato di aver reagito e di aver provato "rabbia", di essersi sentita "così furiosa", ha detto.

