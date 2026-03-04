Vergogna senza fine | Lucrezia Stefanini confessa di essere stata minacciata di morte

Lucrezia Stefanini, tennista toscana di 27 anni e numero 138 del ranking mondiale, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte poco prima di entrare in campo nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells. La giocatrice ha reso pubblica la sua esperienza, che ha causato sconcerto e preoccupazione nell’ambiente sportivo. L’episodio si è verificato in un momento cruciale della competizione.

Vergogna senza fine. Una vicenda inquietante ha coinvolto suo malgrado Lucrezia Stefanini, tennista toscana di 27 anni e numero 138 del ranking mondiale, vittima di pesanti minacce ricevute poco prima di scendere in campo nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells. La giocatrice italiana è stata poi eliminata al primo turno del tabellone cadetto dall'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, ma il risultato sportivo passa inevitabilmente in secondo piano rispetto a quanto accaduto nelle ore precedenti al match. L'azzurra, infatti, ha ricevuto sul proprio numero di telefono messaggi intimidatori su WhatsApp da parte di scommettitori, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso nel tennis professionistico.