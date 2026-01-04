Prete condannato per abusi alle celebrazioni del Giubileo petizione online | Vescovo si dimetta

È stata avviata una petizione online per chiedere le dimissioni del vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, in seguito alla condanna di don Michele Mottola per abusi su una bambina. L’avvocato Sergio Cavaliere ha promosso questa iniziativa dopo il caso emerso durante le celebrazioni del Giubileo, sollevando questioni di responsabilità e trasparenza nella diocesi. La richiesta mira a favorire un confronto pubblico e una maggiore attenzione alle vittime.

Petizione online per chiedere le dimissioni del vescovo di Aversa Angelo Spinillo. E' quella lanciata nelle scorse ore dall'avvocato Sergio Cavaliere dopo il caso di don Michele Mottola, il sacerdote della Diocesi di Aversa condannato per abusi su una bambina di 11 anni e che ha partecipato alle.

