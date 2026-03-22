Sofia Goggia ' supergigante' vince la Coppa del Mondo di specialità

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di supergigante nella stagione 202526. La sciatrice bergamasca, 33 anni, ha ottenuto il titolo dopo aver accumulato punti durante le gare di specialità. La vittoria è arrivata al termine di una serie di competizioni che hanno visto la Goggia primeggiare in diverse tappe. La decisione è stata ufficializzata dagli organizzatori della FIS.

AGI - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG 202526. La 33enne bergamasca si mette al comando a Kvitfjell, precede la svizzera Corinne Suter a 32 centesimi dalla bergamasca ma, soprattutto, con la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e ottava a 2"41 dalla vetta, e chiude i conti per la prima Coppa di superG della carriera. Dopo quattro Coppe di discesa (2018, 2021, 2022 e 2023), la fuoriclasse lombarda delle Fiamme Gialle, olimpionica in libera nel 2018 e bronzo a Milano-Cortina, succede nell' albo d'oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (202122). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sofia Goggia 'supergigante', vince la Coppa del Mondo di specialità Articoli correlati Sofia Goggia in testa alla coppa del mondo di supergiganteLa svizzera Malorie Blanc ha trionfato nel Supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, l'ultimo appuntamento per lo sci alpino femminile prima... Leggi anche: Sofia Goggia strepitosa a Soldeu! L’azzurra vince il SuperG e avvicina la coppa di specialità Grande rimonta di Sofia Goggia ma a Kranjska Gora vince Rast | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Aggiornamenti e notizie su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia Goggia vince la Coppa di Super G se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma; Federica Brignone vince il Super G a Cortina, Goggia fuori dal podio. Sofia Goggia vince la coppa di Super-G a Lillehammer, le lacrime della campionessa dopo l’annuncio dello speakerLe lacrime di gioia all’annuncio dello speaker dopo la discesa della neozelandese Alice Robinson, l’unica che poteva toglierle il primato ... ilfattoquotidiano.it Sci: Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di SuperGSulle nevi di Lillehammer, la festa azzurra per Sofia Goggia e Laura Pirovano che ieri si è aggiudicata la coppa in discesa ... tg.la7.it Una giornata perfetta, una gara dominata e una sfera di cristallo che vale un’intera carriera. Sofia Goggia conquista il SuperG delle Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer e, soprattutto, si prende la sua prima Coppa del Mondo di specialità. facebook Sofia #Goggia si commuove per la vittoria della Coppa del Mondo in SuperG x.com