Sofia Goggia in testa alla coppa del mondo di supergigante

Sofia Goggia si mantiene in testa alla classifica generale di coppa del mondo di supergigante. La svizzera Malorie Blanc ha vinto il supergigante di Crans-Montana, l’ultimo appuntamento prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina. La gara si è svolta con condizioni difficili e molte atlete hanno faticato a trovare il ritmo. Goggia, comunque, resta la più veloce e guarda già alle prossime sfide olimpiche.

La svizzera Malorie Blanc ha trionfato nel Supergigante di Coppa del mondo di Crans-Montana, l'ultimo appuntamento per lo sci alpino femminile prima dei Giochi olimpici di Milano Cortina. Sofia Goggia è arrivata seconda. La sciatrice del Canton Vallese, solo una volta sul podio in precedenza (seconda un anno fa in discesa), ha fatto la differenza nel tratto finale della pista 'Mont Lachaux' della località svizzera, ancora listata a lutto in seguito al devastante incendio della notte di Capodanno al bar pub 'Le Constellation', costato la vita a quaranta persone, sei delle quali giovani italiani.

