Mike Maignan ha annunciato di essere molto felice per aver rinnovato il contratto con il Milan fino al 2031. Il portiere francese ha confermato di essere ancora in rossonero e di sentirsi forte nel club. Le sue parole mettono fine a settimane di attese e voci, lasciando capire che il suo futuro è ormai deciso. Ora il Milan punta su di lui per le prossime stagioni.

Le prime parole del portiere francese Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con il Milan. "Aspettavamo questo rinnovo da tanto, c'è voluta pazienza, ma alla fine ci siamo riusciti. E sono molto molto felice". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maignan: "Rinnovo? Molto molto felice. Sono ancora qui, forza Milan!"

Approfondimenti su Maignan Rinnovo

Il Milan si prepara a consolidare il proprio reparto tra i pali, avvicinandosi al rinnovo di Mike Maignan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maignan Rinnovo

Argomenti discussi: Maignan, agenti nella sede del Milan per la firma; Maignan rinnova con il Milan: stipendio raddoppiato, firmerà fino al 2031; Maignan-Milan, accordo raggiunto per il rinnovo del portiere: ingaggio e durata del nuovo contratto con i rossoneri; È fatta, Maignan e Milan insieme fino al 2031. Ormai mancano solo firma e annuncio.

Maignan: Tifosi, guardate: ci sono ancora! C'è voluta pazienza, ma abbiamo il rinnovo. Sono molto feliceMike Maignan, portiere e capitano del Milan, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo: Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo ... milannews.it

Calcio: Maignan, 'c'è voluta pazienza ma abbiamo il rinnovo'Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo: sono le parole di Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2031. Sono ... msn.com

Le prime parole di #Maignan dopo il rinnovo con il #Milan - facebook.com facebook

VIDEO – Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo: “A tutti i tifosi dico: guardate, ci sono ancora. Sono molto felice” x.com