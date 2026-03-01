Sofia Goggia trionfa a Soldeu | vinto il SuperG di Coppa del Mondo

Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La sciatrice italiana ha concluso la competizione in prima posizione, confermando il suo ruolo di protagonista della stagione. La gara si è svolta sulle piste di Soldeu, attirando numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse nazioni.

Sci, SuperG: Sofia Goggia vince a Soldeu, Coppa del Mondo ad un passoSulle nevi di Soldeu, in Andorra, Sofia Goggia firma un successo pesante nel secondo superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia in lotta per la Coppa del Mondo, torna BrignoneBuongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo superG femminile in programma a Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo di sci... Coppa del Mondo, Goggia da sogno: trionfa nel SuperG a Soldeu. Ottava BrignoneSOLDEU (ANDORRA) - Le Olimpiadi invernali sono terminate ma lo sci continua a regalare vittorie all'Italia, stavolta con Sofia Goggia che vola e trionfa nel SuperG a Soldeu in Coppa del Mondo. L'azzur ... Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termineSofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell'evento disputato ieri sui ... ECCO LA SOFIIIIII! Sofia Goggia firma un Super-G INCREDIBILE a Soldeu: niente da fare per Aicher e Ledecka che non riescono a superare l'azzurra. Si piazzano in Top10 anche Laura Pirovano e Federica Brignone Dopo Sofia Goggia, è Laura Pirovano la miglior azzurra: nel SuperG di Soldeu è quinta, e che gara che ha fatto!