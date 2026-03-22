sofia goggia eguaglia un prestigioso record di federica brignone

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di superG, imponendosi nell’ultimo appuntamento stagionale sulle nevi di Kvitfjell e chiudendo così i conti nel testa a testa con la neozelandese Alice Robinson. La fuoriclasse bergamasca ha legittimato il trofeo dettando legge nelle Finali disputati nel comprensorio di Lillehammer, dove ha firmato il terzo successo in questa annata agonistica (il 29mo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante) dopo quelli firmati in Val d’Isere a dicembre e a Soldeu tre settimane fa. La 33enne ha messo le mani sulla Sfera di Cristallo di specialità, alzando al cielo il riconoscimento di superG per la prima volta in carriera dopo il poker siglato in discesa libera (2o18, 2021, 2022, 2023). 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tutto quello che riguarda Sofia Goggia

Temi più discussi: Goggia spreca una chance: 'Le sensazioni erano ottime'. Zenere, altra top ten: 'Neve per me difficile, un bel risultato'; Vittoria e coppa di gigante per Scheib a Are, battute Moltzan e Robinson. Zenere 10a è la migliore azzurra; Goggia out ad Are in gigante, Zenere la migliore; Coppa del mondo di sci: nello slalom gigante vittoria all'austriaca Scheib, Goggia esce di pista.

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