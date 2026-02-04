La discesa di Cortina prevista per le atlete Sofia Goggia e Federica Brignone è stata rinviata. Le forti nevicate degli ultimi giorni hanno causato il cambio di programma, rendendo difficile organizzare la prova come previsto. La decisione è arrivata questa mattina, e ora si attendono nuove date ufficiali.

Le nevicate abbondanti degli ultimi giorni hanno ridefinito il contesto delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In seguito alla copiosa neve registrata sull’Olympia delle Tofane, la prima delle tre prove cronometrate della discesa femminile prevista per domani, giovedì 5 febbraio 2026, è stata cancellata. La decisione è stata assunta durante la riunione dei capitani, con i responsabili tecnici e meteorologici che hanno valutato le condizioni per le giornate successive. L’attenzione si sposta ora sulle prove di venerdì e sabato, con l’obiettivo di disputare la prova cronometrata mattutina di venerdì se le condizioni lo permetteranno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia e Federica Brignone, la discesa a Cortina è rinviata

Questa mattina alle 10 scattano le prove della discesa femminile di sci alpino a Crans Montana.

