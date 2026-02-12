Federica Brignone o Sofia Goggia | voi chi preferite?

La sfida tra Federica Brignone e Sofia Goggia continua a tenere banco tra gli appassionati di sci. Chi preferite: la vetta con la regina delle discese o la regina delle slalom? La domanda circola tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le due atlete si preparano alle prossime gare, pronte a regalare emozioni.

Questa mattina abbiamo intervistato alcuni tifosi a Milano Cortina per scoprire chi preferiscono tra Sofia Goggia e Federica Brignone.

La discesa di Cortina prevista per le atlete Sofia Goggia e Federica Brignone è stata rinviata.

Argomenti discussi: Sofia Goggia o Federica Brignone?: ecco chi è la più amata dagli italiani; Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson; GOGGIA BRONZO!!! SOFIA SUL PODIO OLIMPICO PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA! Johnson oro su Aicher; Goggia, Brignone e la squadra azzurra: alle 11.30 c'è la discesa libera.

Dopo 25 atlete Brignone ancora prima nel Super G, oro a un passo. Fuori Sofia GoggiaFederica Brignone è sempre prima nel Super G a Cortina, dopo che sono scese 25 atlete. L’azzurra è a un passo dall’oro. Milano Cortina: Brignone, ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene «Questo è ... gazzettadiparma.it

L’amarezza di Sofia Goggia: Il distacco? Come se non avessi gareggiato…Onore a Federica BrignoneSperava fosse il suo giorno e invece è quello di Federica Brignone. L'Italia sorride perché l'oro olimpico è arrivato grazie alla fuoriclasse di La Salle, ... oasport.it

LEGGENDARIA! Federica Brignone ha compiuto un’impresa leggendaria che resterà per sempre nella Storia delle Olimpiadi. A distanza di dieci mesi dallo spaventoso incidente al ginocchio, Brignone è tornata in pista e, senza nessuna aspettativa, al di là e a - facebook.com facebook

` Disponibile on demand la puntata di Federico Buffa Talks con @FedericoFerri e l'ORO olimpico di Milano Cortina 2026 Federica Brignone #SkySport #FedericaBrignone #FedericoBuffaTalks x.com