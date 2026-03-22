Goggia da brividi | conquista la Coppa del Mondo di superG

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG 202526 dopo aver concluso la gara a Kvitfjell, segnando un altro risultato importante nella sua carriera sciistica. La campionessa azzurra si è distinta durante la stagione, ottenendo il punteggio più alto nella classifica generale di questa specialità. La vittoria rappresenta un nuovo traguardo per l’atleta italiana, che continua a dominare nel circuito internazionale.

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di superG 202526 e aggiunge un nuovo capitolo straordinario alla sua carriera. La sciatrice bergamasca si impone nella classifica di specialità grazie al risultato ottenuto a Kvitfjell, in Norvegia, assicurandosi per la prima volta la sfera di cristallo nella disciplina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La 33enne delle Fiamme Gialle precede nella graduatoria finale la neozelandese Alice Robinson, unica avversaria ancora aritmeticamente in corsa, che chiude la prova al settimo posto con un distacco di 2”41 dalla vetta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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