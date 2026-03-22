Simeone crede ancora nel Napoli | messaggio da Scudetto ai suoi ex compagni

Giovanni Simeone ha rilasciato un messaggio ai suoi ex compagni del Napoli, dichiarando di credere ancora nello Scudetto e mantenendo vivo il legame con la squadra. L’attaccante argentino, dopo aver lasciato il club in estate, ha ricordato i tre anni trascorsi in città, sottolineando le emozioni vissute e i due Scudetti vinti. Il suo messaggio conferma il forte attaccamento alla squadra e alla città.

Il legame fra Napoli e Giovanni Simeone è rimasto immutato anche dopo l’addio in estate. Troppo forti le emozioni vissute in tre anni conditi da due Scudetti, così come l’amore viscerale che la legato l’argentino alla città. Non stupisce, così, che il Cholito veda ancora in corsa per lo Scudetto gli azzurri quest’anno, con delle parole che hanno l’aria anche di messaggio motivazionale ai suoi ex compagni. Simeone crede nel Napoli: “Deve farsi trovare pronto”. Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita persa dal suo Torino contro il Milan, Simeone si è espresso così sulla lotta Scudetto: “Non c’è così tanta differenza di punti tra l’ Inter e le altre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Simeone crede ancora nel Napoli: messaggio da Scudetto ai suoi ex compagni Articoli correlati Leao crede ancora allo scudetto? Il messaggio social dopo Milan Como sembra essere riferito all’Inter – FOTONapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Leao crede ancora allo scudetto? Il suo post social dopo Milan-Como sembra un chiaro messaggio all'InterRafael Leão ha trovato la via della rete contro il Como, restituendo fiducia al Milan e rilanciando la discussione sul titolo. Una raccolta di contenuti su Simeone crede Argomenti discussi: Simeone crede ancora nel Napoli: messaggio da Scudetto ai suoi ex compagni. Simeone: Scudetto? Vantaggio Inter non è tanto, il Napoli deve stare prontoGiovanni Simeone non esclude sorprese nella corsa scudetto: Milan e Napoli devono restare pronti, l'Inter può ancora sbagliare ... tuttonapoli.net Simeone: Questo risultato dà fastidio. Il mio futuro? Incerto, non si sa cosa può accadereGiovanni Simeone ha parlato al termine della partita Milan-Torino, terminata 3-2 per i rossoneri di Allegri a San Siro ... toro.it