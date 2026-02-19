Rafael Leao ha pubblicato un messaggio sui social subito dopo la vittoria contro il Como, chiarendo che il suo morale rimane alto e che il sogno scudetto non è ancora svanito. La sua ultima rete, la prima stagionale, ha riacceso le speranze dei rossoneri di lottare fino alla fine. Leao ha dedicato parole positive ai tifosi, lasciando intendere che crede ancora nella possibilità di conquistare il campionato. La sua presenza in campo si fa sempre più determinante per il Milan.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Verona: «Bisogna mettersi sempre in discussione. Lipani sta crescendo, su Pinamonti e Laurienté.» Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona: «Siamo senza Belghali, Serdar e gli squalificati, Lirola ha un problema muscolare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Leao crede ancora allo scudetto? Il messaggio social dopo Milan Como sembra essere riferito all’Inter – FOTO

Leggi anche: Bastoni Inter, il messaggio dopo il premio: «Onorato di essere nominato ancora una volta» – FOTO

Scudetto, il Milan di Allegri ci crede ancora: tutti i motivi per sperare nella rimonta sull’InterIl Milan di Allegri spera ancora di conquistare lo scudetto, nonostante la distanza di otto punti dall’Inter, grazie alla partita da recuperare domani sera contro il Como a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.