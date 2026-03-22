Il consiglio comunale di Bastia Umbra ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante le misure di sicurezza e fruibilità per il Palio di San Michele. La decisione coinvolge l’adozione di interventi specifici per garantire la corretta gestione dell’evento e la tutela dei partecipanti e dei visitatori. La delibera è stata approvata durante una seduta ufficiale del consiglio.

BASTIA UMBRA – Misure di sicurezza e fruibilità del Palio de San Michele, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un importante ordine del giorno relativo. L’atto – viene sottolineato - mira a evidenziare presso la Prefettura e la Questura di Perugia l’importanza della manifestazione, sottolineando l’unicità di un evento che attira l’attenzione di artisti e spettatori anche da fuori regione. Puntando su tre aspetti fondamentali. In primo luogo la richiesta di un confronto in tempi rapidi con il Prefetto e il Questore in vista dell’edizione di settembre 2026. In secondo luogo valutare misure di sicurezza che, pur garantendo la necessaria tutela dei cittadini, non compromettano lo spirito di inclusività e festa che contraddistingue il Palio, aspetto questo che aveva fatto discutere in occasione dell’edizione 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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