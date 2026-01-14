Art Bonus installate tende oscuranti a San Francesco al Prato L' intervento garantirà la massima fruibilità dello spazio

L’auditorium San Francesco al Prato si dota di tende oscuranti sulla vetrata dell’abside, migliorando la funzionalità dello spazio. Questo intervento, realizzato nell’ambito dell’Art Bonus, contribuirà a garantire un utilizzo più versatile e confortevole dell’ambiente, rispettando le esigenze di privacy e controllo della luce. Un intervento semplice ma importante per valorizzare e preservare questa struttura culturale.

