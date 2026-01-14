Art Bonus installate tende oscuranti a San Francesco al Prato L' intervento garantirà la massima fruibilità dello spazio

Da perugiatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’auditorium San Francesco al Prato si dota di tende oscuranti sulla vetrata dell’abside, migliorando la funzionalità dello spazio. Questo intervento, realizzato nell’ambito dell’Art Bonus, contribuirà a garantire un utilizzo più versatile e confortevole dell’ambiente, rispettando le esigenze di privacy e controllo della luce. Un intervento semplice ma importante per valorizzare e preservare questa struttura culturale.

L’auditorium San Francesco al Prato sarà ancora più funzionale grazie all’installazione di tendaggi oscuranti posti sulla superficie vetrata dell’abside. Il montaggio è stato pensato per garantire la massima fruibilità dello spazio durante eventi culturali e musicali.L’intervento è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Omaggio a Morricone a San Francesco al Prato

Leggi anche: Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bonus tende 2025: le novità, come richiederlo, i requisiti - Il rispetto delle norme tecniche deve essere attestato dal produttore per tutte le tipologie di schermature solari. repubblica.it

Tende oscuranti, gazebo, tapparelle: i bonus per riparare la casa del sole - Per chi vive in città l'installazione di una tenda oscurante può essere un'ottima soluzione per evitare l'eccessiva insolazione del balcone e rendere lo spazio più vivibile. repubblica.it

Bonus tende 2025, come richiederlo e quali requisiti servono - Il bonus tende 2025 consiste in una detrazione Irpef del 50% per la prima casa e del 36% per gli altri immobili in dieci rate annuali con un massimo di 60. tg24.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.