Art Bonus installate tende oscuranti a San Francesco al Prato L' intervento garantirà la massima fruibilità dello spazio
L’auditorium San Francesco al Prato si dota di tende oscuranti sulla vetrata dell’abside, migliorando la funzionalità dello spazio. Questo intervento, realizzato nell’ambito dell’Art Bonus, contribuirà a garantire un utilizzo più versatile e confortevole dell’ambiente, rispettando le esigenze di privacy e controllo della luce. Un intervento semplice ma importante per valorizzare e preservare questa struttura culturale.
L’auditorium San Francesco al Prato sarà ancora più funzionale grazie all’installazione di tendaggi oscuranti posti sulla superficie vetrata dell’abside. Il montaggio è stato pensato per garantire la massima fruibilità dello spazio durante eventi culturali e musicali.L’intervento è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Omaggio a Morricone a San Francesco al Prato
Leggi anche: Crisi Iran, Israele in massima allerta per possibile intervento Usa. Prosegue il blackout di internet. La polizia: “Alzato il livello dello scontro”
Bonus tende 2025: le novità, come richiederlo, i requisiti - Il rispetto delle norme tecniche deve essere attestato dal produttore per tutte le tipologie di schermature solari. repubblica.it
Tende oscuranti, gazebo, tapparelle: i bonus per riparare la casa del sole - Per chi vive in città l'installazione di una tenda oscurante può essere un'ottima soluzione per evitare l'eccessiva insolazione del balcone e rendere lo spazio più vivibile. repubblica.it
Bonus tende 2025, come richiederlo e quali requisiti servono - Il bonus tende 2025 consiste in una detrazione Irpef del 50% per la prima casa e del 36% per gli altri immobili in dieci rate annuali con un massimo di 60. tg24.sky.it
Ciao qualcuno ha già usufruito del bonus wallbox 2026 facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.