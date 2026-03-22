Si riapre la questione dell’ex Ilva con il gruppo indiano Jindal che presenta una proposta vincolante, anticipando la scadenza prevista. La decisione arriva in un momento chiave, con l’azienda che ha deciso di intervenire direttamente per avanzare la propria offerta. La proposta sarà valutata nei prossimi giorni dalle autorità competenti, mentre le trattative tra le parti continuano.

Si riapre la corsa per l’ex Ilva. Il gruppo indiano Jindal rompe gli indugi, anticipa la scadenza e mette sul tavolo una proposta vincolante. La documentazione è stata inviata ai commissari con qualche giorno di anticipo rispetto al termine fissato per domani, segnale di un interesse che da interlocutorio diventa formale. Secondo fonti vicine al dossier, l’offerta sarebbe comparabile a quella del gruppo Flacks, finora unico vero interlocutore dopo mesi di trattative in esclusiva. Si profila così una partita a due per acquisire il controllo dell’acciaieria più grande d’Europa. Il piano delineato da Jindal punta a garantire la continuità produttiva nella fase transitoria, con almeno due altoforni attivi, in attesa della riconversione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si riapre la partita per l’ex Ilva. Proposta vincolante da Jindal

Articoli correlati

Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero assetUna proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia dal gruppo indiano...

Ilva, Jindal invia proposta vincolante al governo. Piano industriale ancora assenteJindal ha inviato venerdì 20 marzo ai commissari dell’Ilva e al governo Meloni un documento che gli avvocati degli indiani hanno definito “proposta...

Altri aggiornamenti su Si riapre la partita per l'ex Ilva...

Temi più discussi: Si riapre la partita per l’ex Ilva. Proposta vincolante da Jindal; Ilva, ora torna in campo Jindal. Urso: Ha presentato offerta con piano industriale ambizioso; Ex Ilva: attesa per Flacks, mentre torna in corsa Jindal; Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il piano.

Ricorso ex Ilva Taranto, si riapre il confronto legale sulle misure ambientaliEx Ilva, ricorso contro la sentenza del Tribunale di Milano sulle prescrizioni ambientali per lo stabilimento di Taranto. pugliapress.org

Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il pianoGli indiani non hanno fornito dettagli sulla loro proposta. Il ministro Urso: Eserciteremo il diritto di golden power ... msn.com

Ex Ilva di Taranto, Jindal presenta offerta vincolante per l'acquisto - facebook.com facebook

Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l'intero asset x.com