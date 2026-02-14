Fiorentina a Como per fare l’impresa Vanoli si gioca la panchina Fabregas finge di aver paura Formazioni

La Fiorentina arriva a Como per tentare una vittoria decisiva dopo le ultime sconfitte, mentre il tecnico Vanoli rischia il posto se non ottiene risultati. Cesc Fàbregas sembra aver paura di essere escluso dalla formazione titolare, anche se si allena con insistenza. La partita si gioca alle 15 e sarà trasmessa su Dazn. I giocatori cercano di riscoprire il ritmo e la fiducia, con l’obiettivo di cambiare rotta.

Devono ritrovare se stessi, i giocatori della Fiorentina oggi in riva al lago di Como (ore 15, diretta su Dazn). E fare l'impresa di battere, o almeno non perdere, contro l'indiavolata formazione di Fabregas. Che fa il finto pauroso. Con frasi del tipo: "La Fiorentina è fortissima, per noi si tratta della partita più difficile della stagione". Anche un grandissimo allenatore che o avuto la fortuna di conoscere oltre 50 anni fa, quando guidava la Fiorentina, sosteneva che le gare contro le ultime della classe erano le più complicate. Si chiamava Nils Liedholm. Uomo eccezionale

La Fiorentina si prepara per una trasferta decisiva a Como.

