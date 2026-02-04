Cesc Fabregas si trova sulla panchina del Como, una delle grandi squadre italiane, con un contratto che lo lega ai Hartono fino al giugno 2028. Ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in Lombardia. Mancano poco più di quattro mesi alla fine del campionato, e il tecnico spagnolo sa già che il suo ciclo a Como potrebbe essere arrivato alla fine. La pressione è alta e l’eredità che ha preso sulla squadra si fa sentire.

Il tecnico spagnolo è legato al club dagli Hartono fino a giugno 2028, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione sulla panchina lariana Mancano appena quattro mesi alla fine della stagione, e f orse alla fine del ciclo di Fabregas al Como del quale è anche un piccolo azionista. Il tecnico spagnolo, che a inizio estate scorsa l’ Inter ha provato invano a ingaggiare per rimpiazzare Simone Inzaghi, sta rivecendo sempre più apprezzamenti dall’estero per il suo eccellente lavoro sulla panchina lariana. Per questo ad oggi difficile immaginare che possa restare ancora un altro anno, rimandando ulteriormente il salto in una big. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Fabregas sulla panchina di una big: prende un’eredità pesante

