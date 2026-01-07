Il San Marino fatica a rialzarsi I titani ripiombati in zona playout

Il San Marino continua a fatica a uscire dalle difficoltà, con i Titani nuovamente in zona playout. Nonostante l’intervento di Natale abbia portato qualche segnale di ripresa, la squadra non ha ancora trovato la stabilità desiderata. La situazione rimane complessa e richiede ulteriori interventi per migliorare le prestazioni e risalire la classifica.

La rivoluzione di Natale ha dato una mezza scossa al San Marino. Ma di certo non lo scossone che magari si sarebbe augurato il presidente Emiliano Montanari. Alla ripresa del campionato domenica scorsa i titani si sono presi un punto a Termoli. Restando appaiati in classifica alla diretta concorrente di turno, ma rimettendo piede, però, in zona playout. Non esattamente una buona notizia per mister Ingenito che appena qualche posto fa ha preso il posto in panchina dell'esonerato Malgrati. Malgrati che aveva perso il posto non insieme al ds Alessio Ferroni (poi reintegrato nel ruolo di direttore tecnico), ma all'arrivo del nuovo direttore sportivo Salvatore Dipierro.

