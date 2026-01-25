Oggi si disputano le gare della 21ª giornata nel girone E di Serie D, quarta di ritorno. Alle 14.30, il Seravezza gioca in casa mentre il Camaiore affronta una trasferta. Le partite rappresentano un’occasione importante per entrambe le squadre di cercare un risultato positivo e migliorare la propria posizione in classifica.

In Serie D la 21ª (4ª di ritorno) nel girone E vede oggi impegnate alle 14.30 il Seravezza in casa e il Camaiore fuori. Entrambe devono riscattare sia la sconfitta dell’andata sia quella di domenica scorsa. Per i verdazzurri di Cristiano Masitto c’è la voglia di continuare a far valere la legge del “Buon Riposo“, dove hanno finora vinto sempre in questo campionato (10 volte su 10): con l’ Aquila Montevarchi la terna designata è con Carrisi di Padova, Carraretto di Treviso e Cappellaro di Verona. Mentre i bluamaranto di Stefano Turi vogliono proseguire il cammino di tutte vittorie lontano dal Comunale da quando c’è il nuovo tecnico (3 successi esterni su 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D (girone E). Seravezza e Camaiore oggi serve il riscatto

Serie D Il Seravezza stavolta fa arrabbiare Masitto. Camaiore col “mal di Comunale“ ma si gode MagazzùNella 20ª giornata di Serie D, Seravezza e Camaiore affrontano una domenica difficile, entrambe sconfitte.

